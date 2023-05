Tutto pronto a San Siro: è tempo di Euroderby. A San Siro, va in scena Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri sperano di strappare un risultato positivo già stasera in modo da indirizzare la qualificazione in vista del ritorno.

Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi a centrocampo, dove Calhanoglu e Brozovic si sono contesi il posto fino all’ultimo. Pioli, invece, deve rinunciare a Rafael Leao, che non sarà nemmeno in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter: