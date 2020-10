Milito: “Lautaro è felice all’Inter. Può ancora migliorare, Conte l’uomo giusto per lui. E con Messi…”

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter e direttore sportivo del Racing de Avellaneda, ai microfoni di TyC Sports ha parlato di Lautaro Martinez. Il Toro è apparso sottotono nelle ultime uscite ma per il Principe non ci sono dubbi sul suo reale valore.

Ecco le parole: “Lautaro è giovane e ha tante cose da imparare. Lui ha bisogno di continuare a migliorarsi ma logicamente maturerà con il passare del tempo. L’Inter è un’ottima squadra che gli permetterà di continuare a crescere. Gioca in una squadra d’elite, accompagnato da un ottimo allenatore come Antonio Conte e può contare su compagni di valore. La squadra lotta per obiettivi importanti. Lui è contento, l’ultima volta che ho parlato con lui l’ho visto bene”.

Lautaro in Nazionale: “Lo vedo anche lì bene e a suo agio. Va d’accordo con Messi e con il resto dei compagni. Sta facendo bene anche se non ha lavorato così tanto come gli altri nazionali. Ma sono certo che sarà il nueve dell’Argentina per molto tempo”.

