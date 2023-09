Continuano gli attestati di stima nei confronti di Simone Inzaghi dopo la prima nomination da parte della Uefa che lo scorso agosto aveva inserito l’allenatore dell’Inter nella top tre dei tecnici della passata stagione, insieme a Luciano Spalletti e Pep Guardiola per l’assegnazione del premio UEFA Coach of The Year 2022/2023.

A 48 ore dal derby della Madonnina tra Inter e Milan, Inzaghi ha ricevuto un altro importante riconoscimento stavolta da parte della Fifa. L’allenatore piacentino è stato infatti nominato ufficialmente tra i cinque tecnici in lizza per aggiudicarsi il premio The Best FIFA Men’s Coach. Insieme a Luciano Spalletti, l’interista è l’unico tecnico italiano tra i candidati a giocarsi la vittoria con Pep Guardiola, Xavi Hernandez e Ange Postecoglou.

Il premio, vinto nella passata edizione dal commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni per la vittoria del Mondiale di Qatar 2022, verrà assegnato da una giuria internazionale composta dagli attuali Ct di tutte le nazionali maschili, dagli attuali capitani di tutte le nazionali maschili, da un giornalista specializzato per ogni paese rappresentato da una nazionale e dai tifosi di tutto il mondo registrati su sito della Fifa.