Ultimo appuntamento con la Serie A per l’Inter, prima della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. I nerazzurri saranno in scena contro il Cagliari, nell’anticipo delle ore 18 della 18a giornata di campionato, che chiuderà anche il 2024 delle due squadre.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6

BISSECK 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6 – Zortea ha grande brio e prova a metterlo in difficoltà.

DUMFRIES 6

BARELLA 6 – Partita come sempre speciale per lui, la approccia subito con alta intensità.

CALHANOGLU 6

MKHITRAYAN 6 – Si divora un’ottima occasione con la porta spalancata.

DIMARCO 6

THURAM 6.5 – Scalda subito i guantoni di Scuffet con una bella conclusione al volo dal limite.

LAUTARO MARTINEZ 6

INZAGHI 6