Pagelle LIVE Como-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi
L’Inter scende in campo nel trentaduesimo turno di Serie A contro il Como. Dopo la sconfitta casalinga del Milan contro l’Udinese e il pareggio del Napoli in casa del Parma, i nerazzurri di Chivu proveranno a conquistare, contro gli uomini di Fabregas, tre punti fondamentali per la corsa Scudetto.
Pagelle Como-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER –
AKANJI –
ACERBI –
BASTONI –
DIMARCO –
ZIELINSKI –
CALHANOGLU –
BARELLA –
DUMFRIES –
THURAM –
ESPOSITO –
Como-Inter: tabellino e marcatori
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 34 Diego Carlos, 2 Kempf, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.
A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli.
Allenatore: Cesc Fabregas.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Massa. Assistenti: Meli – Alassio. IV ufficiale: Ayroldi. VAR: Aureliano. AVAR: Maggioni.