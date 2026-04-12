12 Aprile 2026

Ambrosini su Bastoni in diretta: “Non se ne può più” e sui social si scatenano!

L'ex Milan prende le difese del difensore nerazzurro scatenando la reazione di milanisti e juventini

I tifosi del Como non risparmiano i fischi nei confronti di Alessandro Bastoni allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Massimo Ambrosini, al commento tecnico di DAZN, spazientito, ha preso le difese del difensore nerazzurro affermando: “Facciamola finita cortesemente, non se ne può più“.

Presa di posizione netta da parte dell’ex Milan che sui social sta facendo già discutere i tifosi delle rivali dell’Inter: “Uno può fischiare chi vuole o serve avere il permesso di Ambrosini?“, scrive un utente su X.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.