12 Aprile 2026
Ambrosini su Bastoni in diretta: “Non se ne può più” e sui social si scatenano!
L'ex Milan prende le difese del difensore nerazzurro scatenando la reazione di milanisti e juventini
I tifosi del Como non risparmiano i fischi nei confronti di Alessandro Bastoni allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Massimo Ambrosini, al commento tecnico di DAZN, spazientito, ha preso le difese del difensore nerazzurro affermando: “Facciamola finita cortesemente, non se ne può più“.
Presa di posizione netta da parte dell’ex Milan che sui social sta facendo già discutere i tifosi delle rivali dell’Inter: “Uno può fischiare chi vuole o serve avere il permesso di Ambrosini?“, scrive un utente su X.