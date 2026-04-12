Como-Inter, formazioni UFFICIALI: sorpresa in panchina!

Nella 32ª giornata di campionato l’Inter torna a Como forte della convincente vittoria contro la Roma, un successo che ha rilanciato entusiasmo e confermato la solidità del gruppo in questo momento cruciale. Ancora un faccia tra Chivu e Fabregas: il primo determinato a sfruttare il rallentamento di Milan e Napoli — usciti da questo turno rispettivamente con una sconfitta e un pareggio — per allungare in classifica. Il secondo, che punta ad agganciare il terzo posto.
Di seguito le scelte dei due allenatori per il match in programma alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, con una sorpresa sulla panchina nerazzurra: proprio come nel Derby, Lautaro Martinez ha scelto di essere al fianco dei propri compagni per dare supporto in un appuntamento così importante.
12 Aprile 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como
4-2-3-1
Formazione
1 – Butez 77 – Van der Brempt 34 – Diego Carlos 2 – Kempf 3 – Valle 8 – Sergi Roberto 23 – Perrone 38 – Diao 10 – Nico Paz 20 – Baturina 11 – Douvikas Cesc Fabregas
Panchina
21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
–
indisponibili
Addai
diffidati
Addai, Da Cunha
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7- Zielinski 32 – Dimarco 14 – P. Esposito 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
–
indisponibili
Bisseck, Lautaro Martinez
diffidati
Sucic
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
Quarto Uomo: Ayroldi
Var: Aureliano – AVAR: Maggioni