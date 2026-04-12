Como-Inter, formazioni UFFICIALI: sorpresa in panchina!

Nella 32ª giornata di campionato l’Inter torna a Como forte della convincente vittoria contro la Roma, un successo che ha rilanciato entusiasmo e confermato la solidità del gruppo in questo momento cruciale. Ancora un faccia tra Chivu e Fabregas: il primo determinato a sfruttare il rallentamento di Milan e Napoli — usciti da questo turno rispettivamente con una sconfitta e un pareggio — per allungare in classifica. Il secondo, che punta ad agganciare il terzo posto.

Di seguito le scelte dei due allenatori per il match in programma alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, con una sorpresa sulla panchina nerazzurra: proprio come nel Derby, Lautaro Martinez ha scelto di essere al fianco dei propri compagni per dare supporto in un appuntamento così importante.