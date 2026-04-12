12 Aprile 2026

Inter, addio Darmian: arrivata offerta da un club di Serie A

Il difensore interista lascerà a parametro zero

Inter's Matteo Darmian portrait during italian soccer Serie A match Udinese Calcio vs Inter - FC Internazionale at the Friuli - Dacia Arena stadium in Udine, Italy, May 01, 2022 - Credit: Ettore Griffoni

Matteo Darmian è uno dei giocatori dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo giugno. In virtù di un’età ormai avanzata (ha 36 anni) e di una stagione che lo ha costretto a fermarsi per oltre 100 giorni causa infortunio, è molto probabile che il club nerazzurro non gli offrirà un prolungamento di contratto, accettando di perderlo a parametro zero. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, in questo scenario si starebbe inserendo il Torino, che starebbe lavorando intensamente per riportare Darmian in granata.

Secondo Moretto, i piemontesi avrebbero già inoltrato una prima proposta verbale all’entourage del giocatore per indagare la disponibilità di un trasferimento. Per Darmian si tratterebbe di un ritorno nel club che lo ha avuto tra il 2011 e il 2015 e nel quale, verosimilmente, andrebbe a terminare la carriera da calciatore.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.