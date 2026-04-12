Matteo Darmian è uno dei giocatori dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo giugno. In virtù di un’età ormai avanzata (ha 36 anni) e di una stagione che lo ha costretto a fermarsi per oltre 100 giorni causa infortunio, è molto probabile che il club nerazzurro non gli offrirà un prolungamento di contratto, accettando di perderlo a parametro zero. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, in questo scenario si starebbe inserendo il Torino, che starebbe lavorando intensamente per riportare Darmian in granata.

Secondo Moretto, i piemontesi avrebbero già inoltrato una prima proposta verbale all’entourage del giocatore per indagare la disponibilità di un trasferimento. Per Darmian si tratterebbe di un ritorno nel club che lo ha avuto tra il 2011 e il 2015 e nel quale, verosimilmente, andrebbe a terminare la carriera da calciatore.