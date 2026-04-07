7 Aprile 2026
Probabili formazioni Como-Inter: dubbi in difesa
Le possibili scelte di Chivu e Fabregas
A poco più di un mese dalla trasferta lariana di Coppa Italia, l’Inter di Chivu torna a Como per il trentaduesimo impegno in Serie A, ospite della squadra di Fabregas. Queste le probabili scelte dei due allenatori.
12 Aprile 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como 4-2-3-1
Formazione1 – Butez 28 – Smolcic 34 – Carlos 2 – Kempf 3 – Valle 23 – Perrone 33 – Da Cunha 38 – Diao 10 – Paz 20 – Baturina 11 – Douvikas Fabregas
Panchina
21 Tornqvist, 22 Vigorito, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 8 Roberto, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 19 Kuhn, 18 Moreno, 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Addai, Ramon (da valutare)
diffidati
Addai, Da Cunha
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 32 – Dimarco 7- Zielinski 20 – Calhanoglu 23 – Barella 2 – Dumfries 10 – Lautaro 9 – Thuram
Panchina
3 Di Gennaro, 12 De Vrij, 6 Darmian, 36 Carlos Augusto, 30 Luis Henrique, 11 Sucic, 8 Frattesi, 16 Diouf, 17 Mkhitaryan, 22 Bonny, 14 P. Esposito
Ballottaggi
Acerbi-De Vrij 60-40% Bastoni-Carlos Augusto 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Bisseck
diffidati
Sucic
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: