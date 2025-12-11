Prossime partite Inter: pronostici e consigli

Momento cruciale della stagione dell’Inter ricco di appuntamenti in campionato e non solo. In attesa del ritorno della Champions League con le ultime due partite della fase campionato a gennaio contro Arsenal e Borussia Dortmund, i nerazzurri saranno chiamati a sfide delicate in Serie A e soprattutto all’appuntamento con la Supercoppa Italiana.

Prossime partite dell’Inter: le migliori quote

Un tour de force vero e proprio per la squadra di Cristian Chivu che a questo punto della stagione può davvero indirizzare le proprie ambizioni a seconda di quelli che saranno i prossimi risultati.

Partita Miglior Pick Quota Vai al pronostico Genoa-Inter Inter vincente in entrambi i tempi 3.90 → CLICCA QUI Bologna-Inter Entrambe le squadre segnano: sì 1.80 → CLICCA QUI

Genoa-Inter, 14 dicembre 2025

A Marassi si disputa un match per niente semplice per l’Inter di Cristian Chivu. Il Genoa, galvanizzato dalla cura De Rossi, arriva a questo appuntamento senza aver ancora perso in campionato sotto la guida del nuovo allenatore. Una squadra, il Grifone, che ha dimostrato di aver ritrovato una certa confidenza con la fase offensiva, pur concedendo parecchio anche agli attacchi avversari.

Scommessa consigliata: Inter vincente in entrambi i tempi

L’Inter, allo stesso tempo, arriva a questo incontro con alle spalle la rabbia accumulata in Champions League contro il Liverpool per il rigore ingiustamente concesso ai Reds nel finale di gara e che ha decretato la sconfitta nerazzurra. Da qui la voglia di un riscatto immediato con una prestazione da grande squadra: Inter vincente in entrambi i tempi viene offerta da Bwin a 3.90.

Bologna-Inter, 19 dicembre 2025

Una sfida Supercoppa Italiana accompagnata da non poche incognite. Per Cristian Chivu si tratta della prima semifinale di livello da allenatore, contro un tecnico come Vincenzo Italiano senz’altro più esperto in partite del genere. Gara secca che darà accesso alla finalissima contro la vincente tra Napoli e Milan.

Scommessa consigliata: Entrambe le squadre segnano: sì

Alla luce di quanto affermato, il pronostico su Bologna-Inter è che al termine dei 90 minuti possano aver segnato entrambe le formazioni. Ci aspettiamo una partenza sicuramente forte dei nerazzurri, ma in generale una gestione più attenta da parte dei rossoblù. Bet365 propone a 1.80 la giocata ‘entrambe le squadre segnano’.

Qualora l’Inter dovesse superare il Bologna e accedere alla finalissima di Supercoppa Italiana del 22 dicembre, al termine della semifinale saranno immediatamente disponibili quote e pronostici della finale.