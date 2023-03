Il Chelsea batte 2-0 il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e sanciscono l’eliminazione dei tedeschi, facendo tra le altre cose un favore anche all’Inter.

Alla luce di questo stop, i gialloneri si fermano a quota 86.000 punti nel ranking UEFA quinquennale, mantenendo attualmente l’undicesima posizione in classifica.

L’Inter, che al momento insegue a quota 85.000, in caso di vittoria nel ritorno con il Porto o qualsiasi altro risultato che garantisce il passaggio del turno, supererebbe il Borussia Dortmund portandosi dunque in una posizione che di fatto blinda quasi certamente l’accesso alla seconda fascia in vista dei sorteggi per i gironi della prossima Champions League, edizione 2023/2024, ovvero l’ultima che si disputerà con questo formato.

E anche in ottica nuovo Mondiale per Club è sicuramente una buona notizia, qualora dovesse passare la riforma per il nuovo format di cui abbiamo parlato in questo video sul nostro canale YouTube.