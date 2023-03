Spezia-Inter, designato l’arbitro Marinelli: i precedenti

L’Inter scenderà in campo contro lo Spezia nell’anticipo del venerdì. In campo il 10 marzo alle ore 20.45, allo stadio Alberto Picco, i nerazzurri dovranno ottenere un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica e arrivare al meglio alla sfida degli ottavi di ritorno di Champions League, contro il Porto. A dirigere la gara sarà Livio Marinelli, arbitro della sezione di Tivoli.

Sarà la prima volta con l’Inter in questa stagione per il fischietto laziale, che ha già arbitrato i nerazzurri tre volte in passato, tutte nello scorso campionato. Ricordi positivi per gli uomini di Inzaghi, sempre vincenti con Marinelli. L’ultimo precedente è del 9 aprile 2022, vittoria 2-0 in casa, contro l’Hellas Verona.

Venerdì sera, al fianco di Marinelli ci saranno gli assistenti Mondin e De Meo, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Al VAR, invece, ci sarà Di Paolo, con Abisso nel ruolo di AVAR.