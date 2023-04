Salernitana-Inter, quante brutte prestazioni!

Le difficoltà dell’Inter sono profonde e non possono certo essere imputate solo all’allenatore. I tanti errori individuali sono un problema serio della stagione e il successo dei nerazzurri nelle varie competizioni deve passare per forza anche dalle grandi prestazioni dei suoi giocatori.

Inzaghi e l’Inter hanno bisogno di ritrovare la fiducia di tutti. In un momento così, in cui i risultati sembrano essere una beffa continua, la solidità mentale è un fattore fondamentale per reagire. Le prestazioni, poi, arriveranno da sé. Tuttavia, il tempo stringe.