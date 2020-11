Nuovo San Siro, Goldman Sachs e JP Morgan al fianco di Inter e Milan: saranno consulenti finanziari

Costruire uno stadio, oggi, non è più un investimento esclusivamente infrastrutturale, ma è anche un affare sovrastrutturale, con implicazioni economiche, finanziarie e gestionali: del resto, non lo scopriamo certo oggi che uno stadio moderno può e deve essere inteso come un’azienda, e la società di calcio che lo costruisce come l’azienda detentrice dell’azienda-stadio. A Milano, poi, le società costruttrici sarebbero due, ma per il nostro discorso cambia poco: il nuovo San Siro – il cui progetto è stato presentato oggi in Comune a Milano – è affare non solo di calcio, ma anche di banche, advisor finanziari, think tank e studi economici più o meno avanzati.

Sin qui nulla di nuovo. La notizia, invece, oggi la dà l’autorevole sito calcioefinanza.it, che scrive come Goldman Sachs e JP Morgan siano impegnati in prima linea con Milan e Inter per l’affare del nuovo stadio: i due istituti avrebbero infatti assistito le due società a predisporre il piano economico-finanziario per erigere lo stadio e per la valorizzazione del nuovo impianto, senza dimenticare il tema della rifunzionalizzazione del vecchio San Siro, ovviamente parte integrante del progetto presentato oggi a Palazzo Marino.

Peraltro, la presenza di almeno uno dei due istituti bancari nelle vicende relative al nuovo San Siro non rappresenta una novità: già nel marzo 2019, infatti, Il Sole 24 Ore scriveva di come Goldman Sachs avesse ricevuto un mandato da Inter e Milan per studiare il progetto-stadio dal punto di vista operativo-finanziario. Una consulenza, come quella di oggi: solo che oggi che il progetto è entrato nella sua fase più calda, le banche coinvolte sarebbero due. La notizia, per ora, è questa qui.

