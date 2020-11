Zamorano: “Feeling immediato con l’Inter, la sua storia calcistica è anche la mia. Col Real gare speciali”

Quello tra Inter e Real Madrid – che verrà riproposto mercoledì 25 novembre, dopo quello di martedì scorso – non è un incrocio qualunque: non lo è per la storia del calcio, sicuramente. E non lo è neanche per Ivan Zamorano, in arte Bam Bam, che ha giocato in entrambe le squadre (al Real dal 1992 al 1996 e all’Inter dal 1996 al 2001) e che ha parlato di entrambe in un’intervista a Kick Off, il podcast ufficiale dell’Inter: “Inter-Real Madrid? E’ il derby del Bam Bam – afferma – Sono stato quattro anni a Madrid, mi sono fatto un nome in Europa giocando lì. Per quello ha un posto speciale nel mio cuore. Poi ho giocato all’Inter e mi rimane quello provato in quel momento perché, l’ho detto molte volte, l’Inter somiglia molto alla mia storia calcistica”.

Che storia è, quella dell’Inter? La risposta arriva direttamente da Zamorano: “E’ una storia sofferta, di grinta, di passione – spiega – Per quello ho avuto feeling dal primo momento con l’Inter. Per questo motivo rispetto la società Inter e il tifoso interista, quel tifoso che deve soffrire tantissimo prima che l’Inter vinca uno Scudetto o una Coppa UEFA. La fede di tutta questa gente che è sempre con la squadra, che si vinca o si perda, è bellissima. Ogni volta che vengo a Milano il ricordo che la gente ha di me è intatto. Ho sempre bei ricordi dei tifosi interisti”, conclude.

