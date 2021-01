GdS – Sensi torna già ad allenarsi: nel mirino c’è la Juventus. E’ l’ora della verità

Stefano Sensi mette nel mirino la Juventus. Il centrocampista nerazzurro, dopo il forfait nel riscaldamento di Fiorentina-Inter, è deciso a mettersi alle spalle il brutto spavento e a cercare di ripartire. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri a Milano hanno escluso lesioni, il problema accusato al polpaccio non è grave e già oggi l’ex Sassuolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tornerà ad allenarsi in gruppo.

L’obiettivo è quello di essere almeno in panchina contro la Juventus. Proprio contro i bianconeri, il 6 ottobre 2019, è iniziato il lungo calvario di Sensi con la maglia nerazzurra, dopo 3 mesi in cui aveva fatto innamorare tutti.

Un risentimento all’adduttore della coscia destra lo mette fuori causa a metà primo tempo, da lì una serie di ricadute fisiche ogni volta che il rientro in campo sembrava a un passo. Chissà, proprio la partita con la Juventus potrebbe servire a chiudere il cerchio e ad aprire un nuovo capitolo dell’avventura di Sensi all’Inter. Se lo augura lui, se lo augura Conte e se lo augurano i tifosi nerazzurri.

