Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei recuperi

E’ andato in scena il primo weekend di Serie A, ma la giornata non è ancora completa. Con il rinvio chiesto e ottenuto da Atalanta, Inter e Spezia infatti queste tre squadre recupereranno la giornata il 30 settembre rispettivamente contro Lazio, Benevento e Udinese. Non falliscono l’appuntamento con la vittoria Juventus, Milan e Napoli, mentre non va oltre lo 0-0 la Roma contro l’Hellas Verona. Sassuolo e Cagliari si dividono la posta in palio, mentre ottengono tre punti subito importanti Genoa e Fiorentina.

Ecco la classifica aggiornata:

1 Genoa 3 2 Juventus 3 3 Milan 3 4 Napoli 3 5 Fiorentina 3 6 Cagliari 1 7 Sassuolo 1 8 Hellas Verona 1 9 Roma 1 10 Atalanta* 0 11 Benevento* 0 12 Inter* 0 13 Lazio* 0 14 Spezia* 0 15 Udinese* 0 16 Torino 0 17 Bologna 0 18 Parma 0 19 Crotone 0 20 Sampdoria 0

