Sky – Massima fiducia in Inzaghi: insieme fino a fine stagione

Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Dopo una mattinata in cui si sono rincorse le voci su un possibile esonero immediato in caso di risultati ancora negativi, arrivano ora notizie che sembrano smentire questa linea.

Infatti, secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, l’Inter non avrebbe intenzione di esonerare il tecnico, convinta, al contrario, di arrivare con lui fino a fine stagione. La ricetta per uscire dalla crisi, infatti, è quella di volersi compattare ulteriormente, per superare tutti insieme questo momento complicato.

Al tempo stesso, però, i nerazzurri non adotteranno l’opzione del ritiro, già in passato ritenuta dannosa dalla società. La partenza per Torino, in vista del decisivo match in Coppa Italia contro la Juventus, è prevista per domani.