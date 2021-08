Social – Vidal in trincea per l’Inter: “In lotta contro tutto e tutti!”

Il centrocampista sembra entusiasta nonostante gli addii pesanti

Arturo Vidal , nonostante le voci che lo vorrebbero lontano dall' Inter , anche e soprattutto per il peso del suo ingaggio, non sembra aver la minima intenzione di lasciare Milano. Il cileno, per nulla turbato, continua ad essere uomo spogliatoio e a cercare di cementare l'ambiente in un momento tanto critico, esaltando la squadra.

Sul proprio profilo Instagram Vidal ha celebrato così la vittoria di ieri in amichevole contro il Parma, capendo probabilmente con la sua enorme esperienza che in casa Inter serve una iniezione di incoraggiamento: "Siamo partiti bene grazie a Dio! Quest'anno lottiamo per tutto e contro tutti, forza Inter!".

In lotta contro tutto e tutti, proprio ora che l'Inter è sotto attacco da più fronti, anche interni. Un segnale importante di un giocatore che in nerazzurro non è riuscito a brillare, ma può ancora dare moltissimo allo spogliatoio, anche dal punto di vista umano e della personalità. Il guerriero ex Juve e Barca, a prescindere da tutto, sembra quindi molto coinvolto e convinto nel progetto nerazzurro: che possa essere lui, ora che ha seguito una preparazione completa, l'arma in più per l'Inter di Inzaghi? Il senatore in grado di prendere in mano la situazione nei momenti di crisi e cementare il gruppo?