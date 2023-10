Spalletti si affida all’ItalInter, la probabile formazione contro Malta

Questa sera alle 20.45 scenderà in campo l’Italia che affronterà Malta per la qualificazione ad Euro2024. Nelle convocazioni il CT Luciano Spalletti ha chiamato ben sei nerazzurri: si tratta d Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Secondo il Corriere dello Sport ben 4 di questi potrebbero partire dal primo minuto, con i soli Acerbi e Frattesi in panchina.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Dimarco, Bastoni, Mancini, Darmian; Bonaventura, Locatelli, Barella; Berardi, Raspadori, Kean.

Alle 16.00 giocherà anche l’Italia Under 19 contro la Serbia. Anche nella formazione di Corradi si potrebbero vedere in campo ben 3 prodotti dell’Inter Primavera. Si tratta del portiere Alessandro Calligaris, Luca Di Maggio di Thomas Berenbruch. Continua dunque il trend dell’ItalInter.