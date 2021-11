GdS – Suning è pronta a garantire continuità all’Inter: filtra ottimismo

La famiglia Zhang guarda con ottimismo al domani

Le parole di Steven Zhang , all'ultima assemblea degli azionisti, hanno trasmesso fiducia e garanzia di futuro. Si unisce, poi, uno scenario globale - quello politico sull’asse Usa-Cina - che aumenta ancora di più l'ottimismo per il domani in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport rilancia con forza Suning all' Inter , riportando che, senza nessuna follia, la proprietà cinese potrebbe essere vicina all'uscita dal tunnel.

L'impossibilità, imposta dalla Cina, di investimenti e la pandemia hanno sferrato un duro colpo alla famiglia Zhang ma la fine sembra essere vicina. Nel breve termine, l'Inter non si allontanerà dal mantra della "sostenibilità finanziaria" ma la sensazione è che il tempo possa rimettere le cose a posto. Non bisogna dimenticare che, prima del Covid-19, lo sforzo di Suning era stato significativo e nulla lascia pensare che non si possa tornare come prima.