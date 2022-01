Quanto può guadagnare l’Inter dalla Supercoppa Italiana

Ecco i possibili introiti per il club nerazzurro da un'ipotetica vittoria della Supercoppa Italiana

Rispetto alle edizioni passate giocate all'estero, quest'anno - come nella stagione precedente - la finale di Supercoppa Italiana si disputerà in Italia. I ricavi, purtroppo, ne sentiranno la differenza. Nelle edizioni giocate all'estero infatti i guadagni avevano toccato la cifra di 5,8 milioni di euro in totale.

Juventus e Napoli, invece, ricavarono 2,6 milioni di euro in totale lo scorso anno per giocare in Italia. Le cifre di questa stagione non sono state ancora rese note ma è facile immaginare che non si andrà lontano da quelle dell'anno scorso, con un premio maggiore ovviamente per la vincitrice.