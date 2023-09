‘The Athletic’ esalta Inzaghi e demolisce Conte: “Lui avrebbe già mollato”

Non è passata assolutamente inosservata anche fuori dai confini italiani l’impresa realizzata da Simone Inzaghi lo scorso sabato. L’allenatore nerazzurro, al quinto derby della Madonnina del 2023, ha ottenuto con una vittoria schiacciante il quinto successo di fila contro i cugini del Milan. Una vittoria celebrata dal quotidiano The Athletic, secondo cui l’Inter “nonostante abbia perso qualche stella, è semplicemente migliorata”.

Un allenatore che “continua a stupire”, è questa la definizione che è stata attribuita ad Inzaghi dopo l’ennesimo successo in un derby. Soprattutto perché, come ribadito dal The Athletic, “gestire l’Inter non è facile, la situazione finanziaria del club fa sì che Inzaghi possa aspettarsi di perdere giocatori ogni estate”.

Infine, tra un complimento e un altro verso il tecnico piacentino, non è mancata una stoccata verso l’ex Antonio Conte: “Le partenze di Andre Onana, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e Romelu Lukaku erano il genere di cose per cui il suo predecessore Antonio Conte avrebbe lasciato. Ma Inzaghi va avanti e la sua squadra, sorprendentemente, appare più in forma che mai”.