Dopo l’esito schiacciante del campo dello scorso sabato, si rinnova ancora una volta il derby tra Inter e Milan. Le due formazioni, infatti, si scontreranno presto sul mercato per un obiettivo entrato con prepotenza sui taccuini dei rispettivi dirigenti. Alcuni 007 di nerazzurri e rossoneri, come riportato da gazzetta.it, sono stati avvistati nella giornata di ieri a Monza per la gara contro il Lecce.

Nel mirino degli osservatori di Inter e Milan – tra gli altri – c’era soprattutto Nikola Krstovic, centravanti rivelazione della formazione pugliese. L’attaccante montenegrino è andato a segno su calcio di rigore, sommando già tre reti in tre partite giocate in Serie A. Il Lecce, che ha speso lo scorso agosto 4 milioni di euro per prelevarlo dal Dunajská Streda, pregusta già una maxi plusvalenza per una delle principali sorprese di questo nuovo campionato.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante si sia visto ancora troppo poco per dare un giudizio completo, è evidente che il classe 2000 del Lecce abbia delle doti naturali. Le capacità offensive di Krstovic andranno senz’altro tenute d’occhio durante il resto della stagione, in attesa dell’ennesimo scontro di fuoco che si preannuncia sul mercato tra Inter e Milan.