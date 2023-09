Smaltita l’euforia del derby vinto contro il Milan, per l’Inter inizia quest’oggi una settimana importante. Mercoledì sera, infatti, la formazione di Simone Inzaghi farà l’esordio stagionale nella nuova Champions League contro la Real Sociedad dopo aver solamente sfiorato la vittoria nella finalissima dello scorso giugno contro il Manchester City.

Dalle parti di Viale della Liberazione, però, prosegue il lavoro sul mercato. Nello specifico, come riportato da Nicolò Schirà, questo pomeriggio il club nerazzurro dovrebbe assicurarsi il futuro di uno dei migliori talenti del proprio settore giovanile. Stiamo parlando di Giacomo Stabile, centrale classe 2005 già nel giro della prima squadra.

Come raccontato dal giornalista, questo pomeriggio è “attesa l’estensione del contratto di Giacomo Stabile con l’Inter: rinnoverà fino al 2028”. Il centrale dell’Inter, che per aspetto fisico e qualità tecniche ricorda Bastoni, è andato a segno con la squadra di Inzaghi nell’amichevole dello scorso mese vinta per 4-2 contro l’Egnatia.