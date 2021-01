I Top&Flop di Sampdoria-Inter: Hakimi non basta, Perisic entra malissimo. Sanchez condizionato dal rigore

Non è stata sicuramente fortunata l’Inter di Antonio Conte, uscita sconfitta per 2-1 da Marassi in uno stranissimo match contro la Sampdoria. Nonostante la buona gara giocata sul piano delle azioni costruite, la formazione nerazzurra ha pagato tanta imprecisione sotto porta e qualche episodio che non ha saputo probabilmente sfruttare al meglio. A rovinare del tutto la giornata, poi, ci ha pensato Audero con una prestazione che gli ha fatto vincere il premio come migliore in campo. Andiamo a vedere top e flop di Sampdoria-Inter.

Scheda 1 di 3