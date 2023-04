TS – L’Inter è anziana: senza Champions si può rifondare

L’Inter sta vivendo una stagione sulle montagne russe e il rischio di un’annata fallimentare è dietro l’angolo, anche se i nerazzurri sono ancora in corsa su tutti i fronti. La possibilità di rimanere fuori dalla Champions League è concreta e sarebbe un bel problema. O, forse, potrebbe diventare una grande opportunità per ripartire e rivoluzionare la rosa.

Come riporta Tuttosport, infatti, l’età media della rosa nerazzurra è la più alta in Serie A: 28,8 anni. Il quotidiano torinese spiega anche così le motivazioni diverse in Champions League, una delle ultime grandi occasioni per molti elementi in squadra.

Il mancato arrivo tra le prime quattro in campionato porterebbe a un evidente ridimensionamento delle ambizioni, con pochissimi giocatori sicuri di rimanere all’Inter. Al tempo stesso, potrebbe essere l’occasione per ripartire con un progetto più giovane ed economicamente sostenibile. Ad esempio, abbassando il monte ingaggi, il secondo più costoso in Italia.