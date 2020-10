Verso Inter-Milan, Ambrosini: “Ora il derby è diverso, prima c’era più rivalità. Se perdevi…”

Sono sicuramente i tempi del Derby di Milano in una semifinale di Champions League, o decisivo ai fini della vittoria dello scudetto. Inter e Milan hanno trascorso un periodo molto buio della propria storia ma ora – specialmente i nerazzurri – stanno tornando ai livelli altissimi del passato ed oggi pomeriggio alle 18:00 ci si aspetta un Derby equilibrato e soprattutto importante per i piani alti della classifica.

Ai microfoni di Radio Deejay è intervenuto un grande ex milanista, Massimo Ambrosini: “Ora è cambiato ma non per colpa dei giocatori. Nel calcio di adesso ci sono molti più interessi. Come vivevamo il derby noi, le rivalità, le tifoserie, la posta in palio… Si entrava in campo in maniera diversa. Ai tempi si soffriva anche per la rivalità, si viveva ad un livello altissimo. Se lo vinci è appagante, se perdi ti logora dentro”.

