Inter-Milan a colpi di followers: chi vince il Derby su Instagram? Ecco la Top 11

In attesa del caldissimo Derby tra Inter e Milan in programma alle 18:00 a San Siro, come ormai di consuetudine Passioneinter.com ha effettuato una curiosa analisi legata al mondo social ed in particolare di Instagram delle due squadre. Prima della gara sul campo, infatti, le due milanesi si sfidano a colpi di followers, tra autentiche star del web e calciatori meno ‘appariscenti’.

Inter-Milan sui social, i più seguiti

In casa Inter il neo acquisto Arturo Vidal stacca i compagni di squadra raggiungendo quota 14 milioni di seguaci su Instagram, seguito dal connazionale Alexis Sanchez a quota 10. Sul terzo gradino del podio troviamo poi Romelu Lukaku, con poco più di 6 milioni di followers. Sull’altra sponda di Milano c’è un re incontrastato ed è – naturalmente – Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese su Instagram ha raggiunto ben 44,7 milioni di seguaci. Di poco – al secondo posto – c’è Hakan Calhanoglu con soli 100mila followers in più (2,1) di Gianluigi Donnarumma (2 milioni).

Inter-Milan sui social, la Top 11

Ecco quindi la Top 11 ruolo per ruolo dei calciatori del Derby tra Inter e Milan con più followers sui propri profili Instagram:

TOP 11 (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (3,4), Romagnoli, Skriniar (729k), Young (2,4); Vidal, Calhanoglu, Eriksen (2); Sanchez, Ibrahimovic, Lukaku.

Una formazione con una maggioranza interista (7 contro 4), rispetto a quella della scorsa dove gli interisti presenti erano 6. Il Milan infatti paga l’assenza di Paqueta e l’ingresso con prepotenza di Vidal, il secondo giocatore con più seguaci del derby.