Verso Spezia-Inter, le probabili formazioni: ballottaggio Hakimi-Darmian a destra

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match di domani

Nonostante il tema Super League che tiene bianco in questi giorni, l' Inter domani sera scenderà in campo nel turno infrasettimanale di campionato della 32^ giornata di campionato. Di fronte avrà lo Spezia che è reduce dalla sconfitta contro il Bologna e vorrà rifarsi per conquistare punti salvezza. I nerazzurri vogliono continuare il loro cammino verso lo scudetto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte dovrebbe confermare la formazione vista a Napoli con qualche cambio sugli esterni. Ivan Perisic dovrebbe riprendere il posto da titolare sulla fascia sinistra dopo il rientro dall'infortunio, mentre per la corsia destra è vivo il ballottaggio tra Achraf Hakimi e Matteo Darmian che si contengono una maglia da titolare, col marocchino leggermente favorito. In attacco confermata la Lu-La con Alexis Sanchez che scalpita in panchina. Ecco le probabili formazioni del match: