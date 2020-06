Inter, i talenti puntano i piedi: problemi col rinnovo di Esposito, Vergani chiede la cessione

A poche ore dalla ripresa ufficiale della stagione, nella quale l’Inter si giocherà ancora ben tre titoli nel giro di altrettanti mesi, qualche vicenda inizia ad infiammare il calciomercato. Oltre alle voci su Lautaro Martinez in uscita e sui vari Kumbulla, Sarr e Vertonghen in entrata, scrive Tuttosport, adesso anche Sebastiano Esposito ed Edoardo Vergani si aggiungono alla lista dei ‘problemi’ nerazzurri. I due baby talenti della Primavera, infatti, per ragioni diverse, stanno trattando con la società in un clima non totalmente disteso.

Le vicende riguardanti Esposito sono ormai note: per rinnovare il suo contratto chiede almeno un milione di euro di ingaggio, mentre la società è ferma ad oggi all’offerta da 800.000 euro a stagione. Vergani, invece, avrebbe chiesto la cessione poiché insoddisfatto della gestione che la società ha attuato per il suo profilo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!