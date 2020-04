Mercato – Conte ha già trovato il sostituto di Godin: è Armando Izzo. Ecco la valutazione del Torino

L’Inter prepara ad un restyling in difesa, con Armando Izzo che rappresenta l’identikit perfetto nello scacchiere di Antonio Conte. Il difensore campano piace tantissimo al tecnico nerazzurro che lo ha già indicato alla dirigenza nel caso in cui dovesse partire Diego Godin. La trattativa per il classe ’92 potrebbe presto entrare nel vivo.

Izzo sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, piace a molti club e soprattutto è perfetto per la difesa a tre. Il prezzo del difensore, secondo quanto riportato da TorinoGranata si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è escluso che il patron granata, Urbano Cairo, chieda una cifra superiore. Alla società di via Arcivescovado piacciono diversi profili nerazzurri, da Gagliardini a Radu, che sarà riacquistato dai nerazzurri a fine stagione (è in prestito al Parma). Non è escluso, dunque, che le due società possano imbastire un affare coinvolgendo diversi giocatori.

