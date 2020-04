Mercato – Inter, per Aubemayang si fa dura: il rinnovo diventa una priorità di ‘famiglia’

Si fa decisamente in salita la strada per i club sulle tracce di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante, nel mirino di Inter e Barcellona, potrebbe infatti legarsi ancora per qualche anno all’Arsenal. Come sappiamo, l’attuale contratto con i Gunners sta per giungere all’ultimo anno con scadenza fissata per il 30 giugno 2021. Se lo stesso calciatore aveva sollevato qualche dubbio sul prolungamento, lasciando aperta la porta dell’addio, d’altra parte la famiglia sta spingendo sul versante opposto.

Come riferito nelle ultime ore dal Mirror, il padre e agente Pierre sarebbe particolarmente aperto al rinnovo con l’Arsenal. I Gunners da questo punto di vista non hanno alcun dubbio e sarebbero pure disposti a riconoscergli un aumento dell’ingaggio, visto che dietro l’angolo non vanno sottovalutate anche le possibili piste che portano a Manchester United e Chelsea. Per l’Inter, che aveva individuato in Aubameyang il perfetto sostituto in caso di partenza di Lautaro, resta comunque forte il nome di Werner.

