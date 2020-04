Addio Dzeko, la Roma allontana l’Inter: “Futuro? Nessuna strategia in atto: notizie prive di fondamento”

Giù le mani da Edin Dzeko. La Roma ha scelto di tutelare il suo centravanti, in passato accostato in particolare all’Inter di Antonio Conte, allontanando i dubbi relativi al futuro del giocatore. Attraverso una nota inviata all’ANSA infatti, il club giallorosso ha scelto di precisare legami ed accordi che uniscono la società ed il calciatore bosniaco, protagonista all’Olimpico.

“L’AS Roma – spiega l’ANSA – è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”. Zero rumors particolari dunque in arrivo dagli ambienti giallorossi: la Roma vuol tenersi stretta Edin Dzeko, pronto a diventare di nuovo protagonista con il club della capitale.

La reazione della Roma arriva dopo la diffusione di una notizia che racconta del club giallorosso, costretto a ridisegnare gli ingaggi dei suoi protagonisti, incluso Dzeko.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!