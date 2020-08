Atalanta-Inter, le probabili formazioni: spazio alla LuLa, panchina per Eriksen. Conte cambia la difesa

Sarà come una finale. Questa sera l’Inter scende in campo contro l’Atalanta nella gara che chiude il sipario sulla Serie A. E’ una sfida decisiva per entrambe le squadre, che inseguono il secondo posto e vogliono a tutti i costi i tre punti. I nerazzurri hanno in mano il loro destino: in caso di vittoria, infatti, -il secondo gradino del podio sarebbe matematico. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, molti dei quali legati alla condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in attacco ci sarà la Lu-La. A centrocampo sarà ancora panchina per Eriksen, ma non ci sarà Borja Valero al suo posto. Tornerà dal primo minuto, infatti, Roberto Gagliardini, che affiancherà Brozovic e Barella. Sugli esterni spazio a Young, in forma strepitosa, e D’Ambrosio sulla fascia opposta. In difesa il tecnico rispolvera Skriniar titolare, affiancato da de Vrij e Diego Godin. In porta, ovviamente, il capitano Handanovic.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Ecco quindi le probabili formazioni in vista di Atalanta-Inter.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

