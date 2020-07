Inter-Bologna, Conte in conferenza: “Delusione enorme, io primo responsabile. Il rigore di Lautaro…”

Dopo il ko interno rimediato contro il Bologna questo pomeriggio a San Siro, Conte si è presentato nella consueta conferenza stampa post partita per commentare la prestazione della sua Inter.

Ecco le sue parole: “La delusione è enorme e tanta per quanto mi riguarda. Mi auguro che la delusione che io ho oggi l’abbiano anche i giocatori. C’è grande delusione, una partita da portare in carrozza a casa siamo riusciti a perderla. Cosa mi ha fatto arrabbiare? Io mi arrabbio con me stesso perché io sono allenatore, io sono responsabile. Se c’è una squadra stabile o instabile, io ho le mie responsabilità essendo il mister. E’ giusto che sia molto arrabbiato con me stesso, poi anche i calciatori devono essere arrabbiati con loro stessi”.

L’analisi della stagione: “E’ il primo anno di lavoro con l’Inter, ho preso un pacchetto preconfenzionato con tante situazioni che c’erano e su cui stiamo lavorando. Al tempo stesso è giusto metterci tutti in discussione. Io per primo lo faccio perché sono stato chiamato per un progetto vincente. La vittoria non arriva dall’oggi a domani, ci sono alcune situazioni però che lasciano molta amarezza. Dobbiamo dimostrare di meritarci l’Inter”.

La scelta dei cambi: “Era una partita in totale controllo, non andava disequilibrata. Quando stavano per entrare Sanchez e Borja il Bologna ha pareggiato, era dominata fino a quel punto e non ho capito perché dovevo stravolgere”.

Il rigore di Lautaro: “Preferisco non parlare su questa situazione. E’ sempre meglio che rimangano nello spogliatoio. Diciamo che potevamo fare meglio anche in quell’episodio”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!