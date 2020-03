L’Inter provvede a pranzi e cene dei calciatori in quarantena: l’indizio social di Barella

Nonostante la distanza e l’isolamento dei calciatori dell’Inter, il club continua a monitorare attentamente la dieta dei propri atleti. Come dimostrato dalla storia postata su Instagram da Nicolò Barella, quotidianamente in giocatori nerazzurri vengono riforniti con i pasti da consumare nell’arco della giornata. A capo di questa organizzazione alimentare, come riferito da gianlucadimarzio.com, c’è il nutrizionista della società, Pincella, da cui ha avuto origine questo particolare take-away.

Come si può vedere nella foto in basso, si tratta di pasti proteici pre-confezionati, in cui viene specificato sia come e quando consumare gli stessi. Pranzo e cena sono dunque serviti, perché anche durante il periodo di stop forzato i calciatori hanno l’obbligo di mantenersi in forma e rispettare gli standard richiesti dal club.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!