TS – Verso Ludogorets-Inter: ampio turnover per Conte, Eriksen finalmente titolare

Non sarà assolutamente semplice lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta di ieri sera, ma per il gruppo allenato da Antonio Conte diventa prioritario cercare di spostare immediatamente l’attenzione sui prossimi impegni per andare avanti ed inseguire gli obiettivi prefissati. Giovedì, infatti, è già tempo di tornare in campo nell’andata dei sedicesimi di finale che l’Inter si giocherà nella dura trasferta in Bulgaria contro il Ludogorets.

Al di là della distanza, non dovrebbe comunque rivelarsi un impegno proibitivo per i nerazzurri. Per questo motivo è previsto un ampio turnover in casa Inter, con la presenza dal primo minuto in campo di Christian Eriksen. Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, sugli esterni nuovamente spazio a Moses e Biraghi. In difesa rientreranno Ranocchia, D’Ambrosio e Bastoni, a centrocampo Borja Valero e uno tra Barella e Vecino oltre al danese. In attacco, in virtù dell’assenza di Esposito, sarà Lautaro a far coppia con Sanchez.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!