Seedorf: “Inter-Juventus più sentita del derby di Milano: è come Real-Barcellona”

In una lunga intervista concessa a 90min.com, l’ex nerazzurro Clarence Seedorf ha scelto di raccontare alcuni aneddoti relativi alla sua esperienza all’Inter, parlando anche della rivalità con la Juventus.

“Clasico Real-Barcellona? Quando abbiamo vinto per 4-2 il Bernabeu è esploso. E’ stata una sensazione davvero fantastica. Ho provato una sensazione simile in Italia quando ero all’Inter e ho giocato contro la Juventus che è un derby simile a quello tra Barcellona e Real Madrid. Anche in quella circostanza è stato davvero fantastico”. In particolare, Seedorf ha parlato anche del derby di Milano, meno sentito secondo l’olandese rispetto al match con i bianconeri: “C’è una grande rivalità tra i 2 club, più forte di quella tra Milan e Juventus e anche di quella tra Milan e Inter. Milan-Inter è un derby, ma tra loro si chiamano ‘cugini’, quindi è un tipo di rivalità differente. Anche se è un derby molto importante e ovviamente molto sentito in città, è più simile a Real Madrid-Atletico e meno sentito di Barcellona-Real. Non so dirti esattamente quale sia la ragione, ma questa è stata la mia percezione.”