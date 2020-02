TS – Eriksen verso la panchina, Vecino titolare. Le probabili formazioni di Inter-Milan

Antonio Conte vuole affidarsi alla vecchia guardia, a quel gruppo di ragazzi che gli ha permesso di arrivare a quota 51 punti in classifica dopo 21 giornate. Domenica sera l’Inter ospiterà al Meazza il Milan dell’ex Stefano Pioli, in un match che a Milano significa molto.

Come riporta Tuttosport il tecnico nerazzurro non dovrebbe riconfermare Christian Eriksen dal primo minuto, conservandosi la sua carta a partita in corso. Al suo posto – al fianco di Barella e del recuperato Brozovic – dovrebbe agire Vecino. In difesa al posto dello squalificato Bastoni è in vantaggio Godin su D’Ambrosio. Il capitano Handanovic stringerà i denti per esserci.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vri, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calhanoglu, Kessie, Bennacer, Castillejo; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli



