UFFICIALE – Inter-Milan, scelto Maresca come arbitro del derby: i precedenti sorridono

È stato scelto ufficialmente Fabio Maresca come arbitro del Derby di Milano, in programma domenica sera alle ore 20.45. Il direttore di gara napoletano sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Paganessi, dal quarto ufficiale La Penna e dai varisti Mazzoleni e Schenone. 6 precedenti con l’Inter (4 vittorie, 2 sconfitte) e 7 con il Milan (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). 3 precedenti in questa stagione, tutti e tre vinti, per i nerazzurri: Cagliari-Inter (1-2), Inter-Lazio (1-0) e Torino-Inter (0-3).

Ecco la squadra arbitrale completa.

Arbitro: MARESCA

Assistenti: PERETTI – PAGANESSI

IV ufficiale: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE

