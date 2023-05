Diego Milito divenne re nella notte di Madrid, Lautaro Martinez ha avuto la sua prima incoronazione ieri sera, a Roma, nella finale di Coppa Italia. E ora sogna di replicare a Istanbul. Stando sul presente: una doppietta sontuosa, con un secondo gol spettacolare, che ha permesso all’Inter di battere in rimonta la Fiorentina. L’ennesima conferma di una stagione fin qui strepitosa.

Non ci sono dubbi sui giornali: è lui il migliore in campo. Per La Gazzetta dello Sport, la coppa dovrebbe addirittura finire nella sua bacheca di casa, per quanto è stato decisivo in tutte le fasi: “c’è in ogni azione d’attacco ed è quello che va incontro ai centrocampisti quando sono in difficoltà“.

Il Corriere dello Sport sottolinea, invece, il “bel modo per festeggiare” il raggiungimento di quota 100 e 101 in nerazzurro. In particolare, il secondo gol ha fatto esplodere di gioia anche il presidente Zhang, trasformatosi in un “ultrà della Curva Nord”. Quasi senza parole Tuttosport, che mette in evidenza le due reti da “rapace dell’area di rigore”.

Di seguito le pagelle di Inzaghi dai principali quotidiani sportivi, con anche il voto che abbiamo dato noi di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 8 – “Non c’è matador che tenga se il Toro ha le corna affilate. Che centravanti. Alla prima occasione riporta la partita sui binari della parità, poi s’inventa il raddoppio con una giocata pazzesca anticipando Milenkovic. Mica è tutto qui: c’è in ogni azione d’attacco ed è quello che va incontro ai centrocampisti quando sono in difficoltà. Pochi dubbi: questa coppa dovrebbe finire nella bacheca di casa di Lautaro”.

Corriere dello Sport 8 – “Un bel modo per festeggiare il 100 gol con la maglia dell’Inter, rimette sulla barca i nerazzurri che sembravano un po’ spenti. Poi il tassametro segna 101 e Zhang in tribuna sembra un ultrà della Curva Nord”.

Tuttosport 8 – “Che gli vuoi dire? Due palle gol, due reti da rapace dell’area di rigore: sul primo diagonale perfetto, sul secondo girata spettacolare. Sale a 101 gol con l’Inter. Esce stremato”.

Passione Inter 8 – “Si accende con un assist per Dzeko e poi trova la zampata vincente per il pari. Sigla la doppietta con un gol eccezionale e supera quota 100 in maglia nerazzurra. Esce stremato dopo un’altra gara da vero leader”.