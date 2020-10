Mercato – Brozovic e Skriniar non si muovono, no al trasferimento al PSG: “E’ impossibile”

E’ impossibile. Per dirlo, oggi, forse non servirebbe neanche sentire una fonte interna del club nerazzurro: anche se è quello che asserisce di aver fatto il quotidiano francese Le Parisien, e non c’è da stentare a crederci. Il media transalpino, infatti, avrebbe interpellato un portavoce del club nerazzurro chiedendo conto della possibilità di trasferirsi al Paris Saint-Germain per Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, due pezzi grossi della rosa nerazzurra dati nei giorni scorsi in odor di cessione al fine finanziare obiettivi pesanti (leggi Kanté). E la risposta, appunto, è stata netta: “E’ impossibile”.

Le Parisien cita un virgolettato preciso: il che, invero, una prassi piuttosto insolita dalle nostre parti, qualora un giornalista contattasse una fonte interna alla società, e già immaginiamo le obiezioni di chi volesse dissotterrare il discorso delle talpe interne al club nerazzurro. In ogni caso, il punto, qui, è soprattutto di mercato. E cioè: Skriniar e Brozovic avrebbero sì potuto essere calciatori sacrificabili sul mercato, ma a debite tempistiche e condizioni che ora non ci sono più: il mercato finisce a ore, i margini per muoversi – oggi – sono strettissimi. Troppo stretti. Per qualsiasi cosa. E quindi lo sloveno e il croato non si muovono, per ora.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<