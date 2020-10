Verso Lazio-Inter, i convocati di Inzaghi: Correa e Radu recuperano, c’è anche Fares

L’occasione è di quelle importanti (Lazio–Inter è a tutti gli effetti un big match), il contesto è di quelli delicati (l’ultima sconfitta per 1-4 contro l’Atalanta): è così che la Lazio si prepara ad affrontare l’Inter con lo zoccolo duro al completo, ed è così che saranno della partita contro i nerazzurri anche Joaquin Correa e Stefan Radu, giocatori della Lazio inizialmente dati per indisponibili per la gara di domani pomeriggio (ore 15.00). Tra i convocati di Simone Inzaghi ci sarà anche Mohamed Fares, fresco di tesseramento con la Lazio (prima giocava alla SPAL). Ecco quindi la lista completa dei 23 uomini che Inzaghi porterà con sé per sfidare l’Inter.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

