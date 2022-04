TS – Inter, obiettivo 100 milioni dal mercato: fissato il prezzo di Lautaro

L'attaccante argentino potrebbe attrarre le principali offerte all'interno della rosa

Antonio Siragusano

Come ripetuto diverse volte nelle ultime settimane, il prossimo mercato potrebbe costringere l'Inter ad altri sacrifici. Non sarà certamente un'estate sanguinosa come quella di un anno fa - dove il club nerazzurro perse in un colpo solo Lukaku, Hakimi, Eriksen (per motivi di salute) e Antonio Conte (rescissione consensuale) - ma nel bilancio stagionale vi sarà comunque da coprire un passivo di circa 100 milioni di euro.

E' proprio questa la cifra che l'Inter vorrebbe incassare dal mercato per sbloccare anche le trattative in entrata. Stando a quanto scritto da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe così deciso di sacrificare il calciatore che fin qui ha suscitato maggiore interesse all'estero: Lautaro Martinez. Per il centravanti argentino viene fatta una valutazione di circa 70 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla società di arrivare a quota 100 con altre piccole cessioni del calibro di Pinamonti, Agoume, Satriano o Esposito, oppure con le cessioni dei giocatori attualmente in prestito (Dalbert, Lazaro e Sensi).

In verità, come raccontiamo da settimane, offerte nei confronti di Lautaro Martinez l'Inter non ne ha ricevute. Rimane il forte interessamento da parte dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che già un anno fa si era fatto sotto, ma che al momento non è tornato alla carica per il Toro. Qualora l'argentino dovesse comunque lasciare la maglia nerazzurra in estate, Marotta avrebbe già individuato in Paulo Dybala il sostituto per l'attacco.