TS – L’Inter scarica Sensi: assalto Monza in caso di promozione

Il centrocampista in prestito alla Sampdoria non dovrebbe essere riconfermato

Antonio Siragusano

Spedire Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria per la seconda parte della stagione è stata una buona idea per l'Inter, che finalmente sta apprezzando la continuità di prestazioni del suo centrocampista. L'andamento deludente della formazione blucerchiata, che ieri ha perso malamente in casa per 1-2 contro la Salernitana, sta inevitabilmente penalizzando sia il rendimento che il giudizio sull'esperienza ligure dell'ex Sassuolo.

Nel futuro, come spiegato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, difficilmente per Sensi vi saranno ancora i colori nerazzurri. L'Inter a fine stagione si riunirà con Simone Inzaghi e farà attente valutazioni sulle prossime mosse da effettuare a centrocampo, ma sembra proprio che il fantasista italiano non rientri nei progetti per la nuova stagione. A tal proposito vi sarebbe l'interesse molto forte da parte del Monza di Galliani e Berlusconi.

Vista la buonissima relazione tra l'ex ad del Milan e l'agente di Sensi, Beppe Riso, i due starebbero già lavorando per il trasferimento del centrocampista nella nuova stagione al Monza in caso di promozione in Serie A. L'Inter lo valuta sui 15/20 milioni di euro, ed avrebbe bisogno di incassare almeno 14,9 per non generare una minusvalenza. Gli ottimi rapporti che legano Marotta e Galliani potrebbero far convergere l'operazione su un prestito con diritto/obbligo di riscatto: formula già utilizzata con Di Gregorio e Pirola.