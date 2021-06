Hakimi, il Chelsea non si arrende. Non solo Marcos Alonso: proposta contropartita in mediana

Asta di mercato per il marocchino dei nerazzurri

Nelle ultime ore il Chelsea pare essere stato scavalcato dal Paris Saint Germain nella corsa per l'esterno Achraf Hakimi, in uscita dall'Inter vista la necessità di far quadrare i conti espressa dalla dirigenza nerazzurra. I Blues, però, non sono ancora fuori dalla partita di mercato e sono pronti a rilanciare, sfruttando soprattutto l'ampia gamma di contropartite possibili da offrire a Beppe Marotta e Piero Ausilio.