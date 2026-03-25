Da settimane ormai si parla molto del prossimo mercato estivo dell’Inter, che verosimilmente necessiterà di un bel restyling in quasi tutti i reparti della squadra. Al momento i ragazzi di Cristian Chivu si preparano all’ultimo rettilineo della stagione, con l’obiettivo di confermarsi in testa alla classifica fino alla fine e di vincere lo Scudetto. Ma i lavori per la preparazione della rosa per l’anno prossimo sono già in corso.

Come svelato proprio in questi giorni, ad inizio aprile ci sarà un incontro importante tra l’allenatore e la società, volto a fare il punto sulle strategie di mercato. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fondo proprietario Oaktree supervisiona dall’alto queste strategie e avrebbe dato il via libera per un’operazione molto importante e danarosa in estate. In questo senso, non è un mistero che, fin dalla scorsa estate, il nome in cima alla lista dei desideri per Chivu sarebbe quello di Manu Koné della Roma.

I giallorossi potrebbero essere costretti a fare delle cessioni entro il 30 giugno per ragioni economiche e secondo il quotidiano l’offerta che i nerazzurri stanno preparando per il classe 2001 supererebbe i 40 milioni di euro totali.