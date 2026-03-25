Oaktree rompe gli indugi: “Via libera per l’assalto a Manu Koné”. Le cifre
Piace tantissimo il centrocampista della Roma
Da settimane ormai si parla molto del prossimo mercato estivo dell’Inter, che verosimilmente necessiterà di un bel restyling in quasi tutti i reparti della squadra. Al momento i ragazzi di Cristian Chivu si preparano all’ultimo rettilineo della stagione, con l’obiettivo di confermarsi in testa alla classifica fino alla fine e di vincere lo Scudetto. Ma i lavori per la preparazione della rosa per l’anno prossimo sono già in corso.
Come svelato proprio in questi giorni, ad inizio aprile ci sarà un incontro importante tra l’allenatore e la società, volto a fare il punto sulle strategie di mercato. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fondo proprietario Oaktree supervisiona dall’alto queste strategie e avrebbe dato il via libera per un’operazione molto importante e danarosa in estate. In questo senso, non è un mistero che, fin dalla scorsa estate, il nome in cima alla lista dei desideri per Chivu sarebbe quello di Manu Koné della Roma.
I giallorossi potrebbero essere costretti a fare delle cessioni entro il 30 giugno per ragioni economiche e secondo il quotidiano l’offerta che i nerazzurri stanno preparando per il classe 2001 supererebbe i 40 milioni di euro totali.