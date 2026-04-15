L’agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, ha parlato a Fabrizio Romano del futuro del centrocampista nerazzurro, di fatto smentendo qualsiasi trattativa con il Galatasaray e confermando che l’attenzione del turco è tutta sull’Inter.

Secondo quando riportato questa mattina da Tuttosport, l’ultimo a voler chiudere i rapporti con il club nerazzurro sarebbe proprio lo stesso Stipic. L’agente avrebbe infatti l’obiettivo di portare a Milano anche un altro suo assistito. Un nome già in orbita nerazzurra.

Si tratta di Oumar Solet: “Il difensore centrale, dopo la grande stagione a Udine e una volta risolte le sue pendenze extracalcistiche, vuole fortissimamente spiccare il volo verso una big nel prossimo mercato estivo. E l’Inter è in cima ai suoi pensieri“.

Il francese, classe 2000, ha una valutazione che si aggira attorno ai venti milioni e un contratto in scadenza nel 2027. I rapporti del suo procuratore con il club nerazzurro potrebbe facilitare un’eventuale trattativa con l’Udinese, che lo considera comunque una pedina importante: 31 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, 3 gol e 1 assist per il difensore.