De Paul via? Marino (ds Udinese) chiude le porte: “A gennaio non lo vendiamo. Abbiamo un ottimo rapporto”

Intervistato dai microfoni di Radio 24, il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato anche del futuro di Rodrigo De Paul che è tornato al centro delle voci di mercato. Il centrocampista argentino, cresciuto enormemente nel corso dell’ultimo anno, ha sempre più voglia di cambiare squadra per crescere di livello, come lui stesso ha confermato ieri dicendo che gli piacerebbe giocare in Champions League.

“​A gennaio non vediamo De Paul, non si fanno cessioni così importanti in inverno. Con lui c’è un grande rapporto e non abbiamo problemi a farlo rimanere con noi. Sono due anni che dico che sarebbe rimasto e nessuno mi credeva”, ha però dichiarato Marino, chiudendo di fatto le porte alla possibile operazione di mercato.

